Alckmin diz não estar decidido se Comunicações continuará com União, após recusa de Pedro Lucas

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse respeitar a decisão tomada pelo deputado Pedro Lucas (União-MA) de recusar o convite para ser ministro das Comunicações e alegou que a atitude do parlamentar tenha sido tomada para defender o próprio governo. Segundo Alckmin, ainda não está decidido se o comando da pasta continuará com o União Brasil: "vamos aguardar um pouco".

"O deputado Pedro Lucas, nós respeitamos sua decisão, é uma decisão de foro íntimo, ele tomou essa decisão em razão de defender o próprio governo", disse, em entrevista à rádio Itatiaia nesta quarta-feira, 23. "Ele contribui e trabalha em favor do governo e pelo Brasil, é o líder do União Brasil, recebeu o convite para integrar o ministério e entendeu que era melhor se manter na liderança do partido, ajudando o país e o governo", acrescentou.