O POVO News: Velório do Papa Francisco ao vivo: acompanhe o início da despedida do pontífice

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 23, traz o velório do papa Francisco, que faleceu aos 88 anos na madrugada da segunda-feira, 21. O caixão com o corpo do pontífice será trasladado da capela da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde fiéis poderão despedir-se.

na quarta-feira, das11h à meia-noite;

na quinta-feira, 24 de abril, das7h à meia-noite; e

na sexta-feira, 25 de abril, das7h às 19h.



O funeral de Francisco foi agendado para o próximo sábado, 26, a partir das 10 horas, na Basílica de São Pedro. O caixão será levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será sepultado.



Com a morte do líder do catolicismo no mundo, a igreja está prestes a iniciar o processo de conclave para a escolha do novo pontífice, que ocorre após a renúncia ou a morte de um papa. A votação secreta reúne cardeais de todo o mundo para eleger o novo líder do catolicismo.

A partir do momento em que um papa morre ou renuncia, o conclave tem de 15 a 20 dias para ser iniciado. Um grupo de 120 cardeais é responsável pela votação. Para ser eleito, o vencedor do pleito deve receber dois terços dos votos, no mínimo, o que equivale a 80 votos.

O programa repercute também a final do Big Brother Brasil 25, que ocorreu na noite dessa terça-feira, 22, marcada pela vitória da bailarina cearense Renata Saldanha. Ela recebeu 51,90% dos votos. Em segundo ficou Guilherme, com 43,38% dos votos, e em terceiro, João Pedro, com4,72%.