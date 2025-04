Elmano não reconhece consenso em torno de Guimarães para o Senado em 2026

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre as pretensões de atores políticos da base governista para a disputa eleitoral de 2026, em especial para as vagas para o Senado, e sinalizou que não participou de consensos em torno de um nome específico e que tal discussão só ocorrerá em 2026. As declarações ocorreram durante visita institucional do petista ao O POVO, nesta segunda-feira, 14.

Questionado sobre se haveria um acordo interno no PT em torno do nome do deputado federal e líder do governo Lula, José Nobre Guimarães (PT) - que já se lançou pré-candidato -, e sobre o surgimento de outros nomes, como o da deputada Luizianne Lins (PT) e o do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, Elmano foi enfático. "O único consenso de que fiz parte, e faço parte, é de que a (discussão para) eleição da chapa majoritária de 2026 ocorrerá em 2026", declarou.