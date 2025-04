Prefeitos de Crato e Juazeiro do Norte prestam homenagens ao papa Francisco

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra, lembrou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero, autorizada pelo papa

Os prefeitos de Crato e Juazeiro do Norte, André Barreto (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos), respectivamente, manifestaram pesar pela morte do papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira, 21. Ambos destacaram o legado do pontífice para a Igreja Católica e exaltaram as marcas de Francisco para a religiosidade no Cariri.

À rádio O POVO CBN Cariri, Glêdson lembrou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero, autorizada pelo papa em agosto de 2022. “Nós, juazeirenses, temos gratidão eterna por esse gesto. Foi ele quem abriu as portas para que o nosso Padim pudesse, enfim, caminhar para a beatificação”, disse.