Times cearenses lamentam morte de papa Francisco e sua paixão pelo futebol

Ceará e Fortaleza expressam pesar pela morte do Santo Padre da Igreja Católica. O pontífice era conhecido por seu amor ao futebol, especialmente pelo San Lorenzo / Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Os clubes de futebol do Ceará usaram as redes sociais para lamentar a morte do papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira, 21 de abril de 2025. No Instagram, o Fortaleza destacou o legado de justiça deixado por Francisco. “Seu legado de justiça, amor e fé pelos mais necessitados e por todas as nações ficará eternamente em nossos corações. Descanse em paz, papa Francisco”, publicou.

O papa Francisco era torcedor ardoroso do time argentino San Lorenzo. Sua relação com o clube começou ainda na infância, quando seu pai jogava basquete na sede do clube e levava o filho para as quadras. Mas tudo mudou após o argentino Jorge Bergoglio ser eleito papa, em 2013. Na ocasião, o clube argentino enviou uma camisa para o Vaticano. Os argentinos também participaram de uma partida com uniformes em homenagem ao líder dos católicos. Bergoglio se tornou uma espécie de amuleto do San Lorenzo. Coincidência ou não, o time argentino foi campeão nacional em 2013 e, oito meses depois, conquistou pela primeira vez o título da Libertadores da América.