Morte de papa Francisco: acompanhe as últimas notícias ao vivo

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Francisco chegou a aparecer na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa; siga as últimas notícias ao vivo de sua morte

"Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja".

Francisco chegou a aparecer na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa, na manhã deste domingo (20).

“O Pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo”.

“Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino," acrescentou o cardeal.

Morte do papa Francisco: quem foi o pontífice?

O nome de registro e de batismo de papa Francisco é Jorge Mario Bergoglio. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, e foi eleito o 266º papa da Igreja Católica Apostólica Romana em 13 de março de 2013, após renúncia do antecessor, o conservador Bento XVI.