San Lorenzo publica homenagem ao Papa Francisco: ‘sempre foi um dos nossos’

O bairro de Almagro ou Boedo, de origem do San Lorenzo, em Buenos Aires, amanheceu de luto nesta segunda-feira (21) com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. A partida de Jorge Mario Bergoglio teve um impacto diferente na cidade, e o clima de tristeza atravessou até mesmo a conta oficial do Ciclón – clube de coração do Pontífice. “Nunca foi um a mais, sempre foi um dos nossos”, dizia um trecho da nota referindo-se ao seu torcedor mais célebre.

Em nota, o San Lorenzo mostrou que havia reciprocidade no carinho e enfatizou a forte relação com quem levou o amor pelo clube ao conhecimento global. “Ele sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Viejo Gasómetro ver o time de 46. Também quando esbarrava com Angelito Correa na capela da Cidade Deportiva, quando recebia os visitantes do Barça no Vaticano, sempre com total alegria… Sócio nº 88235”, relembrou o clube.