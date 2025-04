Juazeiro do Norte: Guarda Civil poderá mudar de nome para Polícia Municipal

Projeto quer mudar o nome da Guarda Civil de Juazeiro do Norte para Polícia Municipal. Em destaque na foto, uma agente da GCM e o prefeito da cidade Glêdson Bezerra / Crédito: Guilherme Carvalho/CBN CARIRI

O titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz, comentou um Projeto de Lei que tramita na Câmara de vereadores para alterar o nome da Guarda Civil Metropolitana (GCM) do município para Polícia Municipal, e declarou ser a favor da mudança. Há cerca de três meses, parte dos agentes da GCM passaram a poder utilizar armamento em Juazeiro do Norte. “A gente advoga que a guarda faz policiamento, sim. Cito um exemplo, temos o grupamento patrulha Maria da Penha que trabalha na repressão da violência contra mulheres. Quando a patrulha é acionada, do outro lado, o agressor não é conhecido. A patrulha prende, por exemplo, traficantes que são agressores das companheiras. Acontece corriqueiramente”, disse em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri.

Luz citou outros exemplos de atuação de agentes da guarda que envolvem pessoas com acesso a armas de fogo. "Também não é difícil encontrar agressores que são CACs, (sigla para Colecionador, Atirador e Caçador e designação dada a cidadãos que podem ter armas de fogo e munições para caçar, atirar desportivamente ou colecionar) ou também aqueles que têm arma de fogo de forma clandestina. Esse grupamento, por exemplo, se depara com a violência contra mulheres e também com a violência social".

Sobre a situação estrutural e do efetivo de guardas em Juazeiro do Norte, Luz disse que é boa, embora a busca por melhorias seja uma meta de sua gestão. “Temos uma boa estrutura, capaz de dar resolutividade e eficiência. Evidentemente, sempre procuramos melhorar. Estamos trabalhando dentro da Prefeitura para a compra de novos lotes de armamento e munições. Temos a segunda turma de guardas no treinamento para porte funcional de arma de fogo. As necessidades sempre existem, mas a estrutura consegue dar uma boa resposta nas suas atribuições dentro do município”, concluiu.

Contraponto O Supremo Tribunal Federal (STF) vetou neste mês, por decisão do ministro Flávio Dino, alteração do nome da GCM de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, para Polícia Municipal. Na decisão, o ministro acolheu argumentação do Tribunal de Justiça de SP (TJ-SP), que havia cancelado a mudança de nome e argumentou que a Constituição não admite a transformação das GCMs em polícias. Na decisão, o Dino menciona que a eventual alteração abriria um "precedente perigoso", pois equivaleria a autorizar estados ou municípios a modificar livremente a denominação de outras instituições previstas na CF.