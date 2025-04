Evandro confirma apoio a Guimarães na construção de candidato de consenso no PT: 'Estaremos juntos'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou sobre o Processo eleitoral interno do partido (PED), marcado para o início de julho deste ano, e confirmou que estará junto com o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), para construir uma candidatura de consenso no PT Ceará.

"Estava viajando quando recebi o convite para participar do evento do deputado Guimarães e não pude ir. Disse que ele contasse comigo, que nós estaríamos juntos para construir um candidato de consenso. O deputado Guimarães tem sido uma pessoa que, ao longo dos anos, é extremamente decente, justa, um parceiro do governo do Estado, uma referência dentro do partido e pela qual temos respeito", disse Evandro durante entrevista ao O POVO no Paço Municipal, nesta quarta-feira, 9.