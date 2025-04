Sarto usa 1° de abril, Dia da Mentira, para criticar Evandro

O ex-prefeito José Sarto (PDT) utilizou esta terça-feira, 1º de abril, para criticar o sucessor Evandro Leitão (PT) nas redes sociais. Sarto ironizou falas de Evandro, como a afirmação do atual prefeito de que teria redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados , feita em janeiro desse ano.

A diminuição das despesas com funcionalismo fazem parte de série de medidas de contenção orçamentária para a nova gestão, visando o equilíbrio das contas da Prefeitura de Fortaleza, que têm vigência prevista, pelo menos, até 30 de junho de 2025, sendo reavaliadas posteriormente.

Em outra publicação no Instagram, o ex-prefeito criticou Evandro por causa do Pé de Meia Municipal, uma das propostas reforçadas durante a campanha eleitoral de 2024, para estudantes do 9ª ano, e a implantação de Centro Educativos Infantis, com objetivo de zerar a fila de creches.



“O dia da mentira é só 1º de abril, mas pro PT é o ano todo. O prefeito prometeu o Pé de Meia Municipal. Assumiu a Prefeitura e que ele entregou? Corte na merenda escolar. Isso segundo relatos dos próprios militantes do PT. Fortaleza agora tem crianças pedindo pra sair mais cedo da aula porque estão com fome ou passando mal por causa da comida ruim", afirmou José Sarto.

Segundo declarou Evandro Leitão em março deste ano, o lançamento da versão municipal do programa “Pé-de-Meia” ainda não tem previsão de ser lançado. Ele afirma que a situação das contas públicas é entrave para o anúncio.