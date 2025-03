Campo de Esquerda decide apresentar candidatos e PT no Ceará deve ter disputa

Campo da Esquerda pode lançar candidatura da deputada Luizianne Lins / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Um grupo político denominado Campo da Esquerda, que faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT) definiu que deverá lançar candidatura própria nas eleições do partido, em relação à Capital e ao Estado. A decisão foi tomada em reunião realizada no último domingo, 23. Parte de outro grupo dentro do partido, o deputado José Guimarães (PT) já defendeu que ele e o atual presidente, Antonio Alves, o Conin, devam conduzir o processo de indicação de um candidato. Apesar da disso, garante a vereadora por Fortaleza Professora Adriana Almeida (PT), a ideia não é rivalizar, mas buscar unidade dentro do partido. "A nossa ideia não é competir com ninguém, nossa ideia é colocar os nossos nomes para trabalhar uma unidade e fortalecer o PT por dentro. Dentro dos princípios, dentro de um PT de esquerda, em cima do que a gente acredita, mas os nossos nomes estão colocados", afirmou ao O POVO.

A parlamentar disse que o Campo irá fazer uma plenária no próximo dia 3 de abril, onde serão definidos os caminhos a serem tomados pelo grupo. "Avançar em relação aos nomes, definir a nossa participação, como vai ser a nossa participação nesse processo eleitoral", acrescentou.

As eleições internas no PT, que definem presidências estadual e municipal, ocorrem em sistema de Processo de Eleição Direta (PED), com eleição marcada para o dia 6 de julho. LEIA TAMBÉM: Luizianne lança Campo de Esquerda e cita incômodos com processos de decisões do PT em municípios Para a também vereadora da Capital, Mari Lacerda, o Campo desempenha papel de reforço de bandeiras históricas e legados do partido. "Acredito que o Campo de Esquerda desempenha um papel crucial no fortalecimento da trajetória de luta e resistência do Partido dos Trabalhadores, reforçando suas bandeiras históricas e os legados do partido, que têm transformado a vida da maioria do povo brasileiro", explicou.