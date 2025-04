Élcio oficializa renúncia da Presidência do PSDB-CE; Ozires Pontes assume

Ele sucede o ex-vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), que se afastou do cargo devido a compromissos profissionais em São Paulo. Élcio é, atualmente, coordenador do Cidade +2°, projeto da instituição Insper.

O prefeito de Massapê (248 km de Fortaleza), Ozires Pontes (PSDB), tomou posse como novo presidente do Partido da Social Democracia Brasileira no Ceará na sexta-feira, 4 .

Pontes ocupava o cargo interinamente desde fevereiro. O prefeito já foi tesoureiro do partido, vice-presidente e assume agora a Presidência de 25 diretórios municipais no Ceará, além de 54 comissões provisórias.

Com as eleições gerais de 2026 em mente, o novo chefe do PSDB Ceará deve analisar possíveis fusões com outras legendas.

“Considero que o PSDB precisa virar a chave e entrar em um novo momento. É fundamental renovar a sigla e isso será feito por meio da busca de lideranças que compartilhem nossa visão de um Ceará grandioso”, declarou Ozires.

Pontes já foi titular da Secretaria do Esporte e Lazer no governo de José Sarto (PDT) em Fortaleza.