Evandro rebate críticas de Sarto e ironiza ao citar votação: "A população já respondeu"

EVANDRO Leitão (PT), prefeito de Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Evandro Leitão (PT) tem sido alvo de críticas por parte do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O atual gestor, por sua vez, disse não precisar responder ao pedetista, pois a população da capital cearense já teria dado sua resposta nas urnas quando o então prefeito teve apenas 11% dos votos e ficou fora do segundo turno. "A população já respondeu o ex-prefeito. Quando o ex-prefeito sai de uma eleição com 11% dos votos, a população já respondeu e eu não preciso responder ao prefeito", disse Evandro nesta terça-feira, 1, ao ser questionado sobre as críticas do seu antecessor.

Sarto também diz que o PDT, em sua gestão e na do ex-prefeito Roberto Cláudio, fizeram da educação de Fortaleza a melhor do país e disparou: "O PT, em 3 meses, está acabando com tudo!". Idilvan Alencar (PDT), titular da Secretaria Municipal de Educação (SME) da capital cearense, afirmou ao O POVO se tratar de "fake news". Em nota, a pasta negou o que chamou de "falsa informação" apontada por Sarto. Em outro episódio, Sarto e Evandro trocaram acusações sobre a situação dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD), comentou que recebeu a gestão com somente quatro unidades em pleno funcionamento. Sarto disse se tratar de "fake news".