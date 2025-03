Câmara aprova veto de Evandro que mudava regra de outorga onerosa em Fortaleza

A votação foi unânime e contou com voto favorável inclusive do autor do projeto, o vereador e ex-presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT). Ele era da base de Sarto e hoje integra os quadros de apoio ao prefeito Evandro.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira, 13, o veto do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de lei complementar 00414 de 26 de dezembro de 2024 , assinada pelo então gestor José Sarto (PDT) que estabelecia mudanças no dispositivo de outurga onerosa. A proposta tinha sido aprovada sob a justificativa de incentivar a preservação de prédios tombados.

Já no caso de imóveis tombados, não são permitidas grandes alterações e o direito de construir pode ser remanejado para outra propriedade. Com o projeto de Gardel, esses créditos poderiam ser usados para pagar a outorga onerosa. Esse instrumento jurídico-administrativo junto ao Plano Diretor flexibiliza a utilização do solo e permite construções acima dos parâmetros estabelecidos em diferentes zonas da Cidade, mediante contrapartida das empresas.



A mensagem foi aprovada em 16 de maio de 2024. Em 7 de junho, foi vetado integralmente pelo então prefeito José Sarto (PDT). Passada a eleição, no fim do mandato anterior, em 17 de dezembro, o veto foi derrubado. A lei foi publicada em 26 de dezembro no Diário Oficial. Agora, Evandro enviou novo projeto de lei, revogado com o aval da Câmara.