Quem é a nova assessora da presidência da Câmara, parte de nova política de inclusão

Anna Carolina se tornou a primeira funcionária com síndrome de Down a trabalhar no legislativo fortalezense

Quem acompanha as sessões da Câmara Municipal de Fortaleza já pôde notar a presença de Anna Carolina, de 29 anos, no auxílio aos trabalhos da Mesa Diretora. Ela atua como assessora legislativa com atividades no plenário Fausto Arruda, na Mesa Diretora, e auxilia as funções da presidência durante o grande expediente. É também a primeira funcionária com síndrome de Down a trabalhar na Casa. A promessa do presidente Leo Couto (PSB) é garantir mais inclusão entre os funcionários.

É o primeiro emprego de Carol, como é chamada. Ela contou estar gostando do trabalho. "Tô amando esse trabalho, estar aqui nessa Casa. Sou muito grata ao Leo, que me conheceu. Aqui no plenário, eu estou amando ser assessora de cada um deles também, principalmente do Leo. Eu quero muito que as pessoas trabalhem aqui também", disse Anna ao O POVO. Para ser contratada, ela passou por processo de seleção da Câmara.