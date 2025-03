Prefeito em exercício, Leo Couto se reúne com primeira-dama e visita Mercado São Sebastião

Na ocasião, ela informou que levantamentos estão sendo feitos para a implantação do Espaço Girassol, promessa de campanha do esposo Evandro Leitão (PT). Segundo a proposta, o espaço deve oferecer atendimento multidisciplinar às pessoas com deficiência seguindo metodologia humanizada e integrada. A medida faz parte da política de inclusão de crianças, jovens e adultos atípicos.

Após assumir o cargo de prefeito interino de Fortaleza, Leo Couto (PSB) cumpriu agendas de reuniões internas no Paço Municipal. Uma delas foi uma reunião com a primeira-dama da Capital, Cristiane Leitão , para tratar sobre políticas de inclusão.

O prefeito em exercício também reuniu-se com o coordenador de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Esportes, Matheus Ponte, e com a triatleta Mikelle Coelho para discutir a definição de Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC).

Leo Couto ressaltou que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve ter um local semelhante ao Girassol, o Espaço Evoluir, destinado ao atendimento multidisciplinar de crianças com Síndrome de Down e Autismo.

O gestor interino também demonstrou preocupação com a pauta e destacou a importância de a Cidade ter locais adequados para ofertar assistência especializada às pessoas com deficiência, seja física, mental, intelectual ou sensorial.

A medida visa estabelecer locais específicos para que os atletas possam treinar com segurança na cidade. A lei que trata sobre o tema foi proposta por Leo Couto durante o seu primeiro mandato de vereador. Apesar de sancionada, as áreas não foram definidas durante a administração anterior.

Escuta ativa e almoço no Mercado São Sebastião

Neste sábado, 22, Leo Couto visitou o Mercado São Sebastião, acompanhado do secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa, e dos vereadores Tony Brito (PSD) e Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara de Fortaleza, para ouvir as demandas de permissionários e da população.

A escuta ativa sobre as demandas da Cidade faz parte da orientação do prefeito Evandro Leitão, que está em viagem oficial no exterior. A vice Gabriella Aguiar (PSD) também está em viagem oficial fora do país, devendo retornar a Fortaleza neste domingo, 23, quando deve assumir a Prefeitura.

