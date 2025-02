Gabriella diz que gestão Sarto deixou apenas 4 Cras em pleno funcionamento em Fortaleza

Segundo Gabriella, a pasta foi recebida em situação bastante complicada e, nesse início de gestão, uma reorganização tem sido necessária. "A gente pegou toda a proteção social sem zeladoria, sem o cuidado com as equipes, sem o cuidado com as estruturas, sem o cuidado com o financiamento e com toda a organização", disse ainda.

"A gente está hoje realmente reorganizando, estruturando, visitando todos os CRAS, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas para construir um plano municipal de proteção social, integrado com o Governo do Estado, integrado com a sociedade civil. Então, está sendo um momento muito importante de diagnóstico e de construção para uma mudança da proteção social", explicou.

Os equipamentos ofertam serviços socioassistenciais voltados, principalmente, para a população em situação de vulnerabilidade. Fortaleza conta com 27 unidades. O atendimento ocorre de forma presencial, das 8 às 17 horas, por ordem de chegada. As equipes realizam um momento detriagempara orientar cada usuário quanto ao tipo de atendimento que necessitam.

Dentre as ações ofertadas, estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No equipamento, os cidadãos também são orientados sobre outros benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.