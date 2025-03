Após polêmica, Técio Nunes deverá tirar licença da direção do Psol Fortaleza

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) do Ceará decidiu adiar, durante reunião realizada neste sábado, 15, em Fortaleza, a definição sobre permitir ou não dirigentes da sigla de participarem do governo municipal. Ficou estabelecido que caberá aos diretórios municipais do partido deliberar, com um prazo de 30 dias a partir deste dia 15. O assunto será retomado em próxima reunião do Psol do Ceará.

No entanto, antes da reunião, o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa disse ao O POVO que já havia uma decisão "pré-estabelecida" de que o ex-candidato às eleições de 2024, Técio Nunes (PSol), se licenciaria da direção do partido para assumir como titular da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas na gestão de Evandro Leitão (PT). Técio foi nomeado ao cargo em janeiro de 2025.