Técio considera "desproporcional" reação de colegas do Psol por assumir cargo na gestão Evandro

Técio Nunes foi o candidato do Psol a prefeito de Fortaleza nas últimas eleições municipais / Crédito: Samuel Setubal

Recém-nomeado para assumir a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, o presidente do diretório municipal do Psol, Técio Nunes, afirmou que as críticas recebidas de companheiros de partido pela nomeação são legítimas, porém desproporcionais. "Todo movimento interno é legitimo, sempre foi uma característica do Psol ser diverso, político e ter suas divergências. As pessoas têm direito de demonstrar suas opiniões. Agora, eu levaria num tom mais respeitoso, sempre busquei fazer assim quando tem divergência. Achei, de certa forma, um tom desmedido, desproporcional por conta da disputa interna", avaliou Nunes.

A avaliação faz referência à nota publicada por alguns membros do Psol nas redes sociais, pedindo que Técio afaste-se do cargo no partido, agora que ocupa cargo no governo petista. Resolução partidária Em conversa com O POVO, Técio lembrou que está no partido desde os 15 anos (tem 35) e que faz parte também da Executivo Nacional do Psol. Ele afirma que não há nenhuma resolução partidária que obrigue membros de direção a deixarem seus cargos para exercerem funções em governos estaduais. "O que houve era uma resolução antiga, que versava sobre 2022, especificamente", explica.

Reunião no sábado O ex-candidato a prefeito de Fortaleza informou que, sobre essa questão, o Psol irá se reunir no próximo sábado, 18, devendo definir uma posição sobre permanecer ou não no comando do partido na capital. "A posição que o partido definir como correta, eu irei respeitar", garantiu. Honra pelo convite Sobre o cargo para o qual foi nomeado, Técio afirma que recebe com muita honra o convite. "Isso realmente afeta diretamente a vida das pessoas, as políticas públicas", afirmou. Para ele, outros membros do partido vêm fazendo grandes trabalhos em cargos ligados a administrações no Estado. Nunes cita o ex-deputado João Alfredo, superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), Adelita Monteiro, secretária da Juventude do Ceará, além de afirmar ter certeza de que Zuleide Queiroz exercerá muito bem suas funções à frente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos do Crato.