Fortaleza: Na linha do antipetismo e do bolsonarismo, oposição busca articulação também na Câmara

Vereadora Priscila Costa defende que articulações da oposição tenham como líder o deputado André Fernandes / Crédito: Barbara Moira

Com encontros de quadros da oposição no Ceará, visando um alinhamento de discurso e almejando uma possível articulação para 2026, o assunto chega também à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O POVO conversou com alguns vereadores da Capital, que destacaram alguns pontos do que é preponderante para que uma possível aliança ampla possa acontecer em nível estadual. André e Bolsonaro Para a vereadora Priscila Costa (PL), a bancada do PL entende que o deputado federal André Fernandes (PL) é o grande líder dessa possível composição. Com uma bancada forte, e fortalecida pelo bom desempenho nas eleições municipais em Fortaleza — derrotados por uma margem mínima de votos — dificilmente haveria consenso em apoio a chapas majoritárias não encabeçadas por um quadro do PL.

Como André Fernandes, por lei, não tem idade mínima suficiente para ser candidato a cargos majoritários em 2026, Priscila, que foi a vereadora mais votada em Fortaleza em 2024, afirma que a sigla tem nomes fortes dentro de seus quadros para serem candidatos.