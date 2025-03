Coordenadores da gestão de Evandro devem ter status de secretário e mesmo salário

A reforma administrativa na estrutura da Prefeitura de Fortaleza , enviada para apreciação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), pede a criação de três novas secretarias , além de coordenadorias e outras mudanças. Outra mudança é a atribuição do status de secretário(a) a algumas novas funções no novo organograma proposto.

Políticas sobre Drogas;



Primeira Infância;



Articulação Política;

Relações Internacionais e Interinstitucionais;

Apoio à Governança das Regionais;

Programas Integrados.

O presidente do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) passa ter "honras compatíveis com a dignidade da função", equiparando-se a secretários do município, com mesmo nível hierárquico, prerrogativas e honras do cargo.