Prorrogação do Plano Estadual de Educação é aprovada na Assembleia

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira, 11, nove projetos, sendo cinco de lei do Poder Executivo; um de lei da Defensoria Pública; um de resolução da Mesa Diretora da Alece; e um de lei de iniciativa parlamentar. Entre as matérias aprovadas propostas pelo Governo do Estado está o projeto de lei n.º 21/2025, que prorroga a vigência do Plano Estadual de Educação (PEE) até 31 de dezembro de 2025. O objetivo é assegurar a continuidade e a conclusão das metas e estratégias de desenvolvimento da educação estabelecida no Plano. A matéria foi aprovada com uma emenda do deputado Guilherme Sampaio (PT).

Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei n.º 17/2025, que autoriza a Superintendência de Obras Públicas (SOP) a admitir profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Serão admitidos 40 engenheiros civis, quatro engenheiros elétricos, dois arquitetos, 14 técnicos em edificações e um topógrafo. O projeto de lei n.º 19/2025 autoriza o chefe do Poder Executivo a pagar indenização aos proprietários ou posseiros de imóveis localizados no município de Barbalha, na área de implantação do Mirante de Barbalha, equipamento voltado à promoção de lazer e do desenvolvimento do turismo local. Os deputados aprovaram ainda o projeto de lei n.º 20/2025, que altera o Estatuto da Polícia Civil e autoriza que aprovados em concurso público para a corporação possam realizar curso de treinamento e formação já nomeados e exercendo os cargos; e o n.º 22/2025, que acrescenta novas competências a Secretaria da Infraestrutura, entre elas a participação na execução de obras compatíveis com o desenvolvimento econômico sustentável.