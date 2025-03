Humberto Costa assumirá a presidência interina do PT; Guimarães era cotado

O PT decide nesta sexta-feira, 7, o seu novo presidente interino. A escolha deverá ser a do senador Humberto Costa (PT-PE). Ele recebeu o apoio da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), marjoritária no partido e substituirá até julho o posto de Gleisi Hoffmann, que foi nomeada por Lula para ser ministra das Relações Institucionais.

O deputado federal e líder do presidente da República na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), era um dos cotados para assumir o comando do partido interinamente. Em julho, o PT realizará as eleições de seus diretórios e o parlamentar pleiteia o posto nacionalmente.