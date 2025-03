PT se reúne na sexta para definir presidente interino com saída de Gleisi

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) vai definir na próxima sexta-feira, 7, quem assume a presidência interina no lugar da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR). O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), e o senador Humberto Costa (PT-PE), são os principais nomes considerados pela legenda. Gleisi deixará o comando da sigla para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política do governo. O mandato atual dentro do partido vai até julho, quando ocorrem eleições diretas para a nova direção, com voto dos filiados. Agora, o PT escolhe, então, quem assume um mandato-tampão até as eleições.

Os dois são vice-presidentes da sigla e, portanto, integrantes do Diretório Nacional - um requisito para ocupar a vaga interinamente. De acordo com o estatuto do partido, o nome do presidente interino precisa passar pelo crivo do Diretório Nacional em até 60 dias.

Como mostrou o Estadão, Guimarães teria demonstrado aborrecimento com a indicação de Gleisi à SRI e poderia não querer assumir mandato-tampão como presidente do PT. O cenário exibe a intensificação da disputa interna pelo comando da sigla. As informações dos bastidores são de que Gleisi planejava indicar Guimarães como interino para construir uma rede de apoio ao deputado. A ideia seria que ele desbancasse o ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro Edinho Silva, da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária na legenda.