Vereador de Fortaleza apresenta projeto para abolir escala 6x1 nas contratações da Prefeitura

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

O vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar (Psol) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal propondo o fim da escala 6x1 - aquela que permite apenas um dia de descanso semanal remunerado para seis dias trabalhados nas contratações. O texto é espelhado no Projeto de Emenda à Constituição (PEC), proposto pela deputada federal Érika Hilton (Psol-SP). "A emenda da deputada (Érika Hilton) alterando a constituição, ela pode proibir a escala 6x1 na CLT no Brasil inteiro. Nós não temos esse poder, então o que a gente pode é legislar sobre as contratações do município", explica Gabriel ao O POVO.

"Então nosso projeto de lei é para proibir o Município de contratar em qualquer regime, seja um concursado, seja contratação indireta, contratação direta, nomeação, qualquer profissional para a escalada 6x1", declarou.



Segundo o texto, a jornada 6x1 ficaria proibida em jornadas de trabalho decorrentes de "terceirizações, contratações de obras e serviços e nas celebrações de parcerias, públicas ou privadas, realizadas pela administração pública do Estado do Ceará". A norma valeria não só para pastas do Executivo, como também para demais órgãos vinculados ao Estado. O que é a escala 6x1 e o que prevê a PEC? A escala de trabalho 6x1 consiste em seis dias consecutivos de trabalho seguidos de um dia de folga. É comum em setores como varejo e alimentação, onde o descanso pode ocorrer de forma fixa ou alternada. As leis trabalhistas exigem que, pelo menos uma vez em sete semanas, a folga coincida com um domingo. São permitidas diversas modalidades de escala de trabalho, desde que respeitem o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais.