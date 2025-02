Fim da escala 6x1 volta ao debate no Congresso e é avaliada no Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 25.02.2025: Carlos Pimentel, superintendente Reginal do trabalho. Debate sobre escala 6x1 na Superintendência do Trabalho. Auditório da Receita Federal. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6 por 1 precisa de discussões sociais e econômicas para entender os possíveis efeitos da medida, segundo afirmou o superintendente regional do Trabalho no Ceará, Carlos Pimentel, ao O POVO. O objetivo da emenda constitucional, proposta pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) e que pode voltar ao debate no Congresso nesta terça-feira, 25, é reduzir a jornada trabalhista de 44 para 36 horas semanais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É preciso entender se a alteração nessa escala vai surtir todos esses efeitos que a bancada dos trabalhadores diz que terá, se vai prejudicar tanto as empresas como elas afirmam que prejudicará. A gente escuta atentamente para que depois cada um tire o seu próprio entendimento, se essa alteração na escala é vantajosa ou não", salienta o superintendente.

A declaração foi dada nesta terça-feira, 25, no debate "Fim da escala 6x1: desafios e perspectivas", promovido pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (SRT-CE). O encontro reuniu auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), representantes de sindicatos laborais e patronais, profissionais das áreas de contabilidade e recursos humanos, advogados trabalhistas e estudantes para discutir o assunto. Nesse sentido, Carlos Pimentel reforça que a palestra é um adiantamento das discussões para ouvir trabalhadores, empregadores e especialistas, mas é preciso esperar para saber o que realmente será votado.

"Trabalhamos para sobreviver", diz presidente de sindicato Durante o evento, Ardilis Piterson, presidente da Força Sindical no Ceará, afirmou que a pauta é tardia e já deveria ter sido discutida há muito tempo. "As centrais do movimento sindical deveriam ter tratado dessa escala quando discutimos a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Hoje, o trabalhador brasileiro não vive, ele sobrevive. Trabalha para pagar contas e não tem tempo de lazer." De acordo com o sindicalista, a ação pode gerar mais empregos, dignidade e qualidade de vida ao trabalhador brasileiro e reforçou que as empresas precisam compreender que a redução da jornada não significa menor produtividade.

"Experiências em países nórdicos, onde há jornadas reduzidas de 4 ou até 3 dias por semana, demonstram que isso pode aumentar a produtividade. Outros países já avançaram nessa questão social, reduzindo a escala de trabalho." Por outro lado, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Jaime Bellicanta, pontuou que é preciso estudar o assunto com muita cautela. "Tem que olhar o social, o trabalhador, o empregador. Porque a conta não fecha. Quando você tem um horário, reduz esse horário e o pagamento continua sendo igual, quem é que vai pagar essa conta? Somos todos nós. Porque tanto o comércio quanto a indústria não podem simplesmente arcar com uma redução de 10% ou 20% na jornada de trabalho sem repassar preços."