6 municípios do Ceará recebem projeto de agricultura familiar sustentável em parceria com Petrobras

O lançamento ocorre no Mercado Público de Carnaubais, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 26, às 7h30min.

Floresta de Alimentos é uma parceria entre as organizações Diaconia e Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora (Cetra) com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental.

Uma das estratégias adotadas pelos idealizadores do projeto são os SAFs: sistemas agroflorestais ou simplesmente Florestas de Alimentos. Essa forma de agricultura sustentável aumenta a produtividade dos solo e melhora a captação de água. Isso é possível com a proteção do solo, por meio do cultivo de árvores e plantas adubadeiras e nativas na mesma área de culturas tradicionais, como milho, feijão, arroz, frutas e hortaliças.

“Os sistemas agroflorestais e agroecologia, por meio do projeto Floresta de Alimentos, no Rio Grande do Norte, irão contribuir em diversos aspectos socioeconômicos e ambientais. Entre eles podemos citar a segurança alimentar e nutricional, a geração de renda e autonomia das famílias beneficiárias, a recuperação ambiental e a conservação do solo nas áreas onde serão desenvolvidas as ações com os sistemas agroflorestais”, aponta a coordenadora.

Risoneide Lima, indicou que o principal objetivo do Floresta de Alimentos é contribuir para a mitigação das mudanças climáticas no semiárido potiguar e cearense.

Além disso, a iniciativa busca “fortalecer as capacidades das comunidades e territórios tradicionais para a gestão sustentável dos seus agroecossistemas e para a convivência com o semiárido, consolidando a bioeconomia solidária como estratégia para a redução do desmatamento, da recuperação de áreas degradadas, da restauração florestal, do sequestro e estoque de carbono, da conservação dos mananciais hídricos e da proteção da agrosociobiodiversidade”, explica Risoneide.