Governo Federal institui programa focado em estimular a empregabilidade de mulheres jovens

A medida foi anunciada no Diário Oficial da União (DOU) e, segundo a portaria, focará em mulheres de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade , com prioridade para negras e indígenas .

Além disso, de acordo com o anunciado no DOU, as ações do “Asas para o Futuro” poderão ser realizadas por meio de parcerias com órgãos e entidades da administração pública federal, municipal, estadual e distrital, além de organizações da sociedade civil.

Outro ponto a se destacar é que a iniciativa será coordenada pela Secretaria nacional de Autonomia Econômica (Senaec) do Ministério das Mulheres.

Já o comitê gestor, que será encarregado, por exemplo, a elaborar e aprovar os planos de ação e de estabelecer as metas do programa, será composto pelos seguintes ministérios: