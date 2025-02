Paramoti tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido à estiagem

O município cearense de Paramoti, a 102,36 km de Fortaleza, obteve reconhecimento federal da situação de emergência em razão da estiagem. A portaria com o reconhecimento - realizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional - foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira, 21.



No total, o Ceará tem 34 municípios com reconhecimentos vigentes, dos quais 24 estão em situação de emergência por estiagem, nove por seca e um por vendaval, de acordo com os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do MIDR.