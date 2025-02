O POVO News:Trump cita Bolsonaro no CPAC; eleições na Alemanha; saúde do Papa Francisco

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 24, repercute o cumprimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e um "oi" para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em evento da Conservative Political Action Conference (CPAC), realizado no sábado, 22.

Durante sua fala, o presidente citou Bolsonaro. “Meu amigo Eduardo Bolsonaro, obrigado! Diga ‘oi’ ao seu pai. Sua família é ótima”, disse.