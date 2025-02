Reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores do Ceará é aprovado

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou o reajuste salarial dos professores / Crédito: Divulgação/Alece: Junior Pio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou por unanimidade nesta quinta-feira, 20, a proposta de autoria do Poder Executivo de garantir o reajuste de 6,27%, atendendo o estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para os professores da rede estadual no piso salarial retroativo ao mês de janeiro. A medida impacta em R$ 280 milhões. A mensagem foi enviada pelo governador Elmano de Freitas (PT) no início da semana e aumenta a remuneração dos profissionais de nível superior do Grupo Ocupacional Magistério da Educação Básica. O índice segue o reajuste definido pelo Ministério da Educação.

De acordo com a mensagem assinada por Elmano, o vencimento dos professores graduados contratados para jornada de trabalho de 40 horas semanais será no valor nominal de R$ 4.961,73. O salário varia até R$ 12.538,03, a depender do nível superior do grupo ocupacional.