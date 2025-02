Piso dos professores: 49 municípios do Ceará sinalizaram ou aprovaram reajuste; veja lista

P49 municípios cearenses sinalizaram ou aprovaram reajuste do piso salarial de professores / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo em 12-09-2023

Até esta quinta-feira, 6, um total de 49 municípios cearenses sinalizaram ou aprovaram o reajuste do piso salarial dos professores das redes municipais de ensino, conforme levantamento realizado pelo Sindicato Apeoc. Entre os municípios, a maioria segue o reajuste de 6,27% estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica, divulgado no último 31 de janeiro. Conforme a pasta, o valor mínimo definido para 2025 é de R$ 4.867,77, para uma jornada de 40 horas semanais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os maiores reajustes foram apresentados pelos municípios de Madalena, com 10%, Baturité, 8,37%, e Aratuba, com 8%. Quanto à cidade de Baturité, com valor acima do piso nacional, o prefeito Herberlh Mota (Republicanos) anunciou o reajuste em 17 de janeiro, após negociações com o Sindicato dos Professores.

O reajuste do município foi retroativo a 1° de janeiro de 2025 e a mensagem foi encaminhada à Câmara Municipal em Regime de Urgência. As prefeituras que sinalizaram são os casos em que os prefeitos se reuniram com o sindicato ou em semanas pedagógicas, mas que apenas indicaram o aumento e não enviaram a mensagem de reajuste para as casas legislativas, conforme explicou Auci Oliveira, presidente da Apeoc de Tauá. Na Capital Na capital cearense, o reajuste de 6,27% foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nessa quinta-feira, 5, após o prefeito Evandro Leitão (PT) enviar mensagem à Casa lida em plenário na terça-feira, 4.