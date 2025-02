Potengi é o 1º município do Ceará a anunciar reajuste a professores abaixo do piso nacional

Das medidas anunciadas pelas prefeituras cearenses, o município de Potengi, distante 546,56 km de Fortaleza, foi o que apresentou o menor reajuste. O valor foi de 4,77%, abaixo do número de 6,27% estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica.

Até o momento, 61 municípios do Ceará aprovaram ou sinalizaram o reajuste do piso salarial dos professores das redes de ensino, conforme levantamento realizado pela Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc) até este domingo, 9. Confira a lista completa abaixo .

Em contrapartida, os maiores reajustes foram apresentados pelos municípios de Madalena, com 10%, Baturité, que teve 8,37%, e Aratuba, com 8%.

As prefeituras que sinalizaram são os casos em que os prefeitos se reuniram com o sindicato ou em semanas pedagógicas, mas que apenas indicaram o aumento e não enviaram a mensagem de reajuste para as casas legislativas, conforme explicou Auci Oliveira, presidente da Apeoc de Tauá.



Piso salarial dos professores na Capital

Na capital cearense, o reajuste de 6,27% foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última quinta-feira, 5, após o prefeito Evandro Leitão (PT) enviar mensagem à Casa lida em plenário na terça-feira, 4.

A aprovação compreende também secretários escolares e assistentes da Educação Infantil. A negociação iniciou no último 28 de janeiro, quando Evandro anunciou o reajuste, acompanhado do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), do presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), e da presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme.