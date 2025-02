Wagner publica vídeo com família sobre sobre o caso Natany e Jade rebate: 'Discursos ensaiados'

Jade responde video de Wagner sobre caso Nataly: "discursos ensaiados" / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO e Fernanda Barros/ O Povo

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) divulgou vídeo no seu perfil nas redes sociais no qual questiona o tratamento dado aos três homens presos pelo assassinato da jovem Natany Alves, morta após ser sequestrada quando saia da igreja em Quixeramobim. No vídeo, divulgado na terça-feira, 18, Wagner aparece na mesa de café com a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) e o filho do casal, Felipe. O filho questiona: "Pai, o que vai acontecer com os assassinos da Natany?”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Wagner responde que eles foram presos, mas critica o procedimento padrão dos juízes nas audiências de custódia, nas quais os magistrados perguntam aos presos se houve tortura quando foi realizada a prisão.

“Felipe, eles foram presos, passaram por audiência de custódia, o juiz perguntou a cada um deles se tinha sido agredido, se tinha sido maltratado, se tinha sido torturado. Se um deles tiver dito que sim, processo no lombo dos policiais”, disse Wagner. Na sequência, Dayany questiona se os suspeitos vão permanecer presos. Wagner responde que sim, ironizando as refeições e assistência médica que os presos recebem. "Acredito que sim, amor, e eles vão receber todos os dias cinco refeições e vão ter assistência médica, psiquiátrica e até assistência social". Felipe então pergunta se esses direitos não deveriam ser assegurados à família de Natany. A mãe do jovem responde: "Infelizmente não, Felipe. E o pior, se a família deles (suspeitos) não tiver dinheiro para contratar, a Defensoria Pública vai defender esses bandidos".