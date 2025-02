Reajuste de 6,27% do piso dos professores do Ceará chega à Assembleia

Elmano de Freitas, governador do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), protocolou nesta terça-feira, 18, a mensagem que garante reajuste de 6,27% retroativo ao mês de janeiro do piso salarial dos professores de carreira, efetivos, aposentados, pensionistas e temporários, como anunciado na última semana. O texto deverá ser votado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na próxima sessão, na quarta-feira, 19. Ao todo são cerca de R$ 280 milhões de impacto com a medida.

De acordo com a mensagem assinada por Elmano, o vencimento dos professores graduados contratados para jornada de trabalho de 40 horas semanais será no valor nominal de R$ 4.961,73. O salário varia até R$ 12.538,03, a depender do nível superior do grupo ocupacional.