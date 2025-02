Vereadores de Juazeiro do Norte terão descontos nos salários caso faltem sessões

Segundo as novas regras do regimento interno os vereadores precisam comprovar uma justificativa plausível como qualquer trabalhador

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou mudanças na organização do seu regimento interno no último dia 12 de fevereiro. Uma das alterações é a aprovação de descontos salariais para parlamentares faltosos das sessões ordinárias e extraordinárias, sem que haja uma justificativa plausível.

O presidente do parlamento, Felipe Vasques (Agir), deu entrevista à rádio O POVO CBN Cariri e pontuou ainda a responsabilização de servidores por falta e também por não cumprimento de prazos.