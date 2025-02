Discurso nacionalizado anti-PT chega também à Câmara de Fortaleza

Bella Carmelo está em seu primeiro mandato como vereadora de Fortaleza / Crédito: Mateus Dantas/CMFor

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde o início do ano legislativo, a bancada de oposição tem focado em assuntos muito mais ligados à União do que à capital cearense, que costuma ser o foco maior na Câmara. Preço do café, alta nos combustíveis e falas do presidente Lula estão entre os assuntos mais discutidos até agora nos discursos de parlamentares da oposição, especialmente das vereadoras Bella Carmelo (PL) e Priscila Costa (PL) e do vereador Jorge Pinheiro (PSDB).