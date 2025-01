Juazeiro do Norte: Glêdson afirma que tem reunião agendada com Elmano para fevereiro

Glêdson Bezerra afirma que quer estabelecer uma parceria institucional com o Governo do Estado / Crédito: FERNANDA BARROS

A reunião marcada para o último dia 16 de janeiro, entre o secretário da Casa Civil, Nelson Martins e o prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), foi adiada por sugestão de Martins. Segundo Glêdson, em conversa com O POVO, as passagens para Fortaleza já estavam compradas, mas quando foi confirmar o encontro, na antevéspera da data marcada, o secretário sugeriu que a reunião ocorra em fevereiro, já com o govenador Elmano de Freitas (PT).

"Ele me disse que seria mais produtivo. Vamos aguardar a vinda do governador, ele vai conversar com o pessoal (prefeitos do Ceará) no início de fevereiro", afirmou Bezerra, que esteve em Fortaleza para evento que reuniu prefeitos para troca de experiências.