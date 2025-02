PDT fará reunião e deputado espera definição sobre gestões de Elmano e Evandro

Roberto Cláudio, Antônio Henrique e Ciro Gomes / Crédito: FABIO LIMA

O PDT Ceará fará reunião na próxima sexta-feira, 14, com a presença do presidente nacional licenciado, Carlos Lupi, e do presidente em exercício, André Figueiredo. A expectativa é de que a reunião possa sinalizar os rumos do partido no Ceará, como conta o deputado estadual Antônio Henrique. Ele integra a ala ligada ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e também próxima a Ciro Gomes, sendo oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). O irmão dele, vereador Jânio Henrique (PDT), é oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT).

Não sei qual será a orientação que o partido vai dar nesse encontro", disse ao O POVO nesta terça-feira, 11.