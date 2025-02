Wagner questiona Cid sugerir Júnior Mano para Senado: "Não foi inteligente"

Capitão Wagner (União) disse que o senador Cid Gomes (PSB) "não foi inteligente" em lançar a candidatura de Júnior Mano (PSB) ao Senado Federal / Crédito: Aurélio Alves/O POVO / Reprodução/Instagram João Campos

A declaração do senador Cid Gomes (PSB) de apoio a candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado Federal tem rendido ainda reações de políticos no Ceará, entre eles, a de Capitão Wagner (União). O presidente do União Brasil no Estado e ex-candidato a prefeito de Fortaleza afirmou nesta quarta-feira, 12, que não teria a "coragem" de Cid de fazer a manifestação de apoio ao parlamentar, alvo de investigações sobre suposto desvio de emendas.