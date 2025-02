Assembleia anuncia nova convocação de aprovados em concurso público

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio do seu presidente, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), informou que realizará uma nova convocação de candidatos aprovados no último concurso público realizado pelo Poder Legislativo, em 2021. A solenidade de posse está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 10, a partir das 10h, na sede da Alece.

Seis aprovados no concurso serão efetivados como servidores. Estes constavam na lista de cadastro de reserva do concurso. Ao todo, 14 vagas ainda estavam disponíveis, das 100 previstas à época do certame, entretanto somente seis pessoas atenderam à convocação e serão empossadas.