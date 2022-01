Assembleia Legislativa do Ceará divulga lista de aprovados em concurso

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) divulgou a lista de aprovados no concurso público para trabalhar na instituição. Nesta sexta-feira, 14, foram conhecidos os resultados finais das provas objetivas e os provisórios das discursivas, uma vez que os candidatos podem entrar com recurso para contestar algum resultado. As provas foram aplicadas em 19 de dezembro de 2021.

No certame estão sendo disponibilizadas cem vagas, sendo 70 para nível superior e 30 para cargo técnico legislativo (nível médio). Ao todo, foram 30.601 inscritos, os quais podem conferir seus resultados por meio do site do Cebraspe, organizador do concurso. Para aqueles que querem questionar o resultado provisório da prova discursiva, precisam entrar com recurso entre os dias 17 e 18 de janeiro de 2022, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão (PDT) comentou em postagem nas redes sociais que a seleção é um processo muito importante para fortalecer o Poder Legislativo. “Estamos felizes em poder contribuir para que a Assembleia trabalhe cada vez mais pelos cearenses”, disse.

Entre as áreas disponíveis para o nível superior estão administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis e econômicas, consultoria técnica legislativa, design gráfico, direito, engenharias civil e elétrica, informática, jornalismo, língua portuguesa, psicologia, publicidade e propaganda e o cargo de técnico legislativo.



