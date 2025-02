Alcolumbre faz aceno a Lula e diz que sabe da 'sua capacidade de liderar o Brasil'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse saber de "sua capacidade de liderar o Brasil" e que tem "compromisso com os brasileiros". O discurso foi feito ao lado de Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que Alcolumbre chamou de "amigo pessoal", depois de reunião no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, 3.

"Sei da sua capacidade de liderar o Brasil (Lula). Vossa Excelência é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. Tenho certeza de que esse é o espírito colaborativo", declarou.