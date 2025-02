Câmara estará à disposição para construir pauta positiva, diz Hugo Motta

O encontro ocorre dois dias após as eleições no Congresso Nacional, em que Motta e Alcolumbre saíram vitoriosos. Os trabalhos legislativos são retomados nesta segunda.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa estará "à disposição" para a construção de uma "pauta positiva" entre os Poderes Legislativo e Executivo, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira, 3.

Motta prosseguiu: "A nossa democracia rege a nossa Constituição, e os Poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de, lá, tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelos deputados e senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva".

O presidente da Câmara afirmou ainda que "quem ganha com o diálogo entre os Poderes são mais de 200 milhões de brasileiros que dependem do nosso relacionamento".

Estavam presentes à reunião também o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência).