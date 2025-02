Visita de Lula ao Ceará é adiada e deve ficar para o fim do mês

Lula viria inicialmente para o início das obras da duplicação da BR-116 entre Pacajus e Chorozinho e para assinar a segunda etapa da duplicação do Eixão das Águas. No fim do mês, Lula deverá participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A obra é considerada de maior relevância para receber a visita presidencial. O hospital deverá ser o maior do Ceará. A inauguração só poderá ocorrer a partir da segunda quinzena de fevereiro.



Com informações das repórteres Júlia Duarte e Thays Maria Salles