Camilo pediu para que Cid fosse candidato a governador em 2022, diz Lia

Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pediu para o senador Cid Gomes (PSB) ser candidato a governador do Ceará em 2022, informou a deputada estadual Lia Gomes, irmã de Cid. Ela participou do programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 29. A deputada estadual afirmou que o ex-governador poderia ter sido o postulante visto como capaz de unir os grupos e evitar o racha na base governista, que provocou crise no PDT, então partido de Lia e Cid.

Na eleição do Elmano, muitas pessoas insistiram pra ele ser candidato, porque ele seria, no momento que começou a se esboçar um rompimento do grupo, algumas pessoas, inclusive o ministro Camilo Santana pediu pra ele se candidatar, porque ele seria a pessoa capaz de unir esses dois grupos e evitar essa ruptura que acabou acontecendo", disse Lia.

Na semana passada, Cid disse que poderia ter sido candidato a governador na eleição de 2022 no lugar de Elmano de Freitas (PT). "E ele não quis. Disse que o Governo do Estado exige uma dedicação, que ele já tava com uma certa idade e tinha os filhos ainda pequenos, queria ter um pouco mais de tempo pra cuidar de coisas pessoais dele", completou. Confira a fala: