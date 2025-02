Volta da Assembleia terá mensagens do governo sobre segurança, educação e aumento de servidores

Em entrevista coletiva ao lado do novo presidente da Casa e do que se despede, o deputado estadual Fernando Santana (PT), o governador anunciou que enviará em breve mensagem para mudar a legislação sobre segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Ceará inicia os trabalhos de 2025 neste sábado, 1º, com a posse da mesa diretora presidida pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT). O governador Elmano de Freitas (PT) participa da solenidade.

"Envio de mensagem para cá no que diz respeito a segurança pública, bem no início do período", informou Elmano.