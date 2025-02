Assembleia Ceará: presidente empossado rechaça ‘surgimento de fascismo digital’

Romeu Aldigueri é empossado presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: FERNANDA BARROS

Romeu Aldigueri (PDT) tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará neste sábado, 1º de fevereiro de 2025. Ele assume o comando do Parlamento estadual no início da segunda metade dos mandatos de deputados e do governador Elmano de Freitas (PT), no ano que antecede as eleições para esses cargos. Respeitando o horário marcado, o presidente chegou antecipadamente à Casa parlamentar junto da companheira e dos filhos, mas aguardou o desembarque das demais autoridades para iniciar os trabalhos. Em seguida, concedeu entrevista à imprensa e adentrou o Plenário 13 de Maio, que, àquela altura, já estava lotado de colegas de legislatura, chefes dos Poderes Executivo e Judiciário, além de familiares. No discurso, chorou ao mencionar os pais.

Sob os olhares dessas pessoas e da imprensa, o novo dirigente exaltou a democracia e rechaçou aquilo que considera o "surgimento de um fascismo digital". "Eu homenageio o nosso regime de governo, a democracia, o exercício do poder político através dos cidadãos, condição daqueles que tomam parte da cidade e assumem direitos e obrigações", abriu o discurso logo após saudar as autoridades .

Ele prometeu, ainda, ser parceiro, voz e amigo próximo de todos os colaboradores que mantêm a máquina da Assembleia funcionado. “Minha crença no mistério do Estado de Direito que busca atender às necessidades da população, ratifica a admiração que tenho pelos servidores e servidoras desta augusta Casa [...] Porque não há estado eficaz sem a valorização de seus servidores”. “Tenham certeza absoluta de que saberei ser justo aos pleitos e às inevitáveis mudanças. Cada um de vocês com dedicação, ética, competência contribuem para que este Parlamento e, consequentemente, o Estado do Ceará cumpra sua missão de representar e servir a população”, disse Aldigueri. Na oportunidade, o presidente empossado também dedicou elogiou a ex-governadores, mencionando Tasso Jereissati (PSDB), Cid Gomes (PSB), Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB). “Uma sucessão de grandes e extraordinários governadores e uma grande governadora com responsabilidade fiscal transformando, construindo, desenvolvendo", resumiu. Para ele, "o Ceará precisa se orgulhar dessa constelação de pessoas públicas que vem avançando regularmente o nosso Estado”.

Quanto ao atual chefe do Executivo cearense, Elmano de Freitas, Aldigueri direcionou “uma outra revolução: a universalização das escolas de ensino integral. E, também, outro grande desafio civilizatório: o combate à fome, que todos de todos os males é o mais injusto e o mais cruel”. Eleição 2026: a conferir Se por um lado, Romeu Aldigueri não se debruçou sobre as eleições de 2026, o agora 1º secretário da Mesa Diretora da Alece, deputado De Assis Diniz (PT), externou que o debate eleitoral será um desafio. "Eu acho que nós vamos ter um período muito turbulento. Nós vamos ter a antecipação das eleições, o que não é nada bom. Não é bom para o governo. Não é bom para as entregas dos programas, dos projetos e das ações de governo", resumiu. Para o petista, "a Casa, ao ser contaminada pelo debate político, perde o seu papel estratégico". De Assis, portanto, ponderou ser necessário "evitar a contaminação eleitoral daqueles que buscam fazê-la propositalmente".

"São interesses e interesses fortes que não interagem com a realidade de gestão. E, nós, aqui na Casa, vamos estar vigilantes para que isso não venha a trazer consequência, sobretudo, naqueles que estão enxergando o resultado de tudo que o governador Elmano fez ao longo desses dois anos". O 1º secretário garantiu que, na Alece, "vamos ver o mundo da política guardando o período eleitoral para o período eleitoral". Enquanto isso, o 3º secretário Felipe Mota (União Brasil), que compõe a oposição ao governo Elmano, mencionou que "a eleição não vai ser ganha por o WO". "Nós vamos lutar. Nós vamos em busca da mudança pelo estado do Ceará. Vamos tentar unificar o PL do líder André Fernandes (PL), Roberto Cláudio (PDT), Capitão Wagner (União Brasil). Todas as forças possíveis e necessárias da oposição. Ciro Gomes (PDT), Tasso Jereissati (PSDB). E nós vamos apresentar um projeto para o Ceará. Pode ter certeza que nós vamos estar mais unidos do que nunca e demonstrando essa força no trabalho do dia a dia, fiscalizando aquilo que é necessário, como também demonstrando o que nós queremos para o Ceará do futuro".