Mais Professores terá bolsa de R$ 2,1 mil por dois anos

O Mais Professores para o Brasil vai ofertar bolsa mensal de R$ 2.100, além do salário do magistério, pago pela rede de ensino que está vinculado. Programa foi lançado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado do presidente Lula, nesta terça-feira, 14, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Além disso, durante o período da bolsa, o professor cursa uma pós-graduação lato sensu com foco em docência. Programa vai beneficiar cerca de 2,3 milhões de docentes em todo o país, segundo o MEC.

O Mais Professores, segundo o ministro, visa promover a valorização e a qualificação do magistério, além de incentivar a docência no país.

Dentre os benefícios para os professores, será disponibilizado um cartão de crédito sem anuidade e descontos de até 10% em diárias de hotéis, inclusive em períodos de grandes eventos ou feriados. Camilo anunciou o programa no início de novembro do ano passado, durante Reunião Global de Educação (GEM) 2024, em Fortaleza. Na ocasião, ele explicou que o programa para os docentes teria "uma lógica similar" ao programa Mais Médicos, da Saúde. Pé-de-meia Licenciatura vai ofertar R$ 1.050 por mês Programa Pé-de-meia Licenciatura ofertará bolsa mensal de R$ 1.050 durante o período regular do curso, sendo R$ 700 para saque a qualquer momento. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso. Incentivo vai contemplar participantes do Enem 2024.