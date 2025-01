Primeira mulher no comando da GMF será empossada nesta quarta-feira, 22

Será realizada nesta quarta-feira, 22, às 15h30, a cerimônia de posse da nova diretora da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Cristiane Fernandes, primeira mulher no comando do órgão. O evento ocorrerá na sede da GMF e contará com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Cristiane é servidora da Guarda Municipal desde 2003, durante seu percurso na profissão, atuou no Pelotão de Ronda Preventiva Escolar (ROPE) e na Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp). Além disso, ela foi auxiliar técnica da Célula de Segurança Escolar da Secretaria Municipal da Educação (SME), entre 2014 e 2016. Em 2021, passou a comandar a Guarnição Noturna da Corregedoria da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).